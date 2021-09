Miera nezamestnanosti v Maďarsku za tri mesiace do konca júla klesla

Budapešť 28. septembra (TASR) – Celková miera nezamestnanosti v Maďarsku sa za tri mesiace do konca júla medziročne znížila, ale vo vekovej kategórii do 25 rokov vzrástla. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu v Budapešti.



Podľa najnovších štatistík sa miera nezamestnanosti v susednej krajine v období máj - júl 2021 znížila na 4,1 % zo 4,6 % v rovnakom období minulého roka.



Počet ľudí bez práce klesol o 14.600 na 199.900 osôb a zamestnanosť vzrástla o 39.600 na 4,659 milióna ľudí.



Ale nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi sa v sledovanom období zvýšila na 51.000 osôb.



Priemerné obdobie nezamestnanosti dosiahlo 8,8 mesiaca a 34,6 % nezamestnaných si hľadalo prácu najmenej rok.