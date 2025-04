Miera nezamestnanosti v Nemecku v apríli vzrástla

Berlín 30. apríla (TASR) - Počet nezamestnaných v Nemecku v apríli vzrástol len mierne a menej, ako sa očakávalo. Miera nezamestnanosti stúpla tiež a dosiahla pritom najvyššiu úroveň od pandémie ochorenia COVID-19, keďže slabá ekonomika vyvíja tlak na trh práce, aj keď zápasí s dlhodobým nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Oznámil to v stredu Spolkový úrad práce (Bundesagentur für Arbeit, BA). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Úrad uviedol, že počet nezamestnaných po očistení o sezónne vplyvy sa v apríli oproti marcu zvýšil o 4000 na 2,92 milióna ľudí. Analytici, ktorých oslovila agentúra Reuters, pritom očakávali, že v apríli zaregistrujú úrady 15.000 nových nezamestnaných.



Sezónne upravená miera nezamestnanosti v apríli 2025 vzrástla na 6,3 % zo 6,2 % v predchádzajúcom mesiaci. To je jej najvyššia úroveň od septembra 2020 a po vylúčení obdobia pandémie je to najvyššia úroveň od decembra 2015. Počet nezamestnaných v Nemecku sa prvýkrát za 10 rokov blíži k hranici 3 milióny.



Tieto údaje prichádzajú v čase, keď sa nová vláda pod vedením konzervatívcov pripravuje na nástup do úradu na budúci týždeň spolu so sociálnymi demokratmi. Jednou z jeho hlavných výziev bude oživiť najväčšiu európsku ekonomiku po dvoch rokov recesie.



Údaje BA kázali tiež, že v apríli 2025 bolo otvorených 646.000 pracovných miest, čo je o 55.000 menej ako pred rokom a poukazuje to na spomalenie dopytu po pracovnej sile.



Nemecká ekonomika stále bojuje s pretrvávajúcou slabosťou a štrukturálnymi protivetrami. Hrotí pritom, že clá amerického prezidenta Donalda Trumpa jej zasadia tvrdú ranu a možno po prvý raz v povojnovej histórii Nemecka ju nasmerujú už tretí rok do recesie.