Madrid 28. apríla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Španielsku v 1. štvrťroku vzrástla na 14,4 %. Ukázali to v utorok predbežné údaje Národného štatistického inštitútu INE. Dôvodom je blokáda ekonomiky od polovice marca s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu.



Na ilustráciu, v poslednom kvartáli 2019 bola miera nezamestnanosti v krajine na úrovni 13,8 %. Analytici pritom odhadovali, že sa v období január-marec zvýši na 15,6 %.



INE v tejto súvislosti upozornil, že tieto údaje sú iba čiastočné, pretože vláda vyhlásila blokády len dva týždne pred koncom štvrťroka a väčšina údajov bola zozbieraná do polovice marca.



Španielsko, ktoré má po Spojených štátoch a Taliansku tretiu najvyššiu úmrtnosť vo svete na ochorenie COVID-19, zakázalo ľuďom zdržiavať sa vonku od 14. marca.



Údaje INE naznačujú stratu iba 285.600 pracovných miest v 1. kvartáli, zatiaľ čo podľa údajov z registra sociálneho zabezpečenia prišlo Španielsko len v marci takmer o 900.000 pracovných miest.



Presnejšie, údaje o sociálnom zabezpečení zo začiatku apríla naznačili, že od vyhlásenia blokády stratilo zamestnanie 898.822 ľudí v Španielsku, z toho približne 550.000 boli dočasní zamestnanci. Najviac zasiahnuté boli odvetvia cestovného ruchu a stavebníctvo.



Španielsko malo už pred pandémiou v porovnaní s partnermi v eurozóne vysokú mieru nezamestnanosti. Tá bola dôsledkom globálnej finančnej krízy a neskôr hospodárskej krízy pred vyše 10 rokmi. Miera nezamestnanosti v Španielsku kulminovala v roku 2013 na úrovni takmer 27 % a na konci roka 2019 sa pohybovala nad úrovňou 13 %, a to aj po rokoch silného rastu.



Podľa predpovedí španielskej centrálnej banky by kríza spôsobená novým koronavírusom mohla tento rok zvýšiť mieru nezamestnanosti až na 21,7 %, pričom ekonomike predpovedala banka pokles o 12,4 %.