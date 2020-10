Minimálny dôchodok aj druhý dôchodkový pilier sa má upraviť

Bratislava 5. októbra (TASR) - Dôchodkový systém na Slovensku potrebuje zlepšiť udržateľnosť. K tomu by malo prispieť naviazanie dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života či zavedenie čiastočných dôchodkov. Okrem toho sú nutné aj zmeny v druhom dôchodkovom pilieri. Uvádza sa to v dokumente Ministerstva financií (MF) SR Moderné a úspešné Slovensko.



Slovensko trápi starnutie populácie. V súčasnosti na jedného dôchodcu pripadajú štyria produktívni ľudia, o 10 rokov to už budú len traja. Okrem toho súčasný systém podľa dokumentu umožňuje špekulovať, platiť nízke odvody a získať rovnaký dôchodok. "Udržateľnosť dôchodkového systému sa dodatočne zhoršila z dôvodu zmien prijatých v rokoch 2019 a 2020, ktoré zvýšili očakávané výdavky na dôchodky. V budúcnosti bude stredná dĺžka života v starobe rásť. Pri zastropovaní dôchodkového veku budú ľudia na dôchodku dlhšie, čo zvýši výdavky na dôchodky," konštatuje materiál. Preto je podľa dokumentu potrebné naviazanie dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života.



Zavedenie čiastočných dôchodkov od januára 2022 umožní poistencom postupný odchod z trhu práce. "Pozitívne ovplyvnia participáciu starších na trhu práce. Čiastočný dôchodok umožní znížiť pracovný úväzok a pri dlhšej kariére so súbehom s dôchodkom si jednotlivec zníži riziko neadekvátneho dôchodku vo vyššom veku," píše sa v dokumente.



Výška minimálneho dôchodku na Slovensku rastie rýchlejšie než starobné dôchodky. Preto by sa mal naviazať jeho rast späť na rast životného minima. "Zároveň s cieľom predchádzať špekuláciám sa určí minimálny odvod na starobné poistenie ako podmienka na získanie kvalifikovaného obdobia pri výpočte minimálnych dôchodkov," uvádza dokument s tým, že tieto zmeny by sa mali uskutočniť ešte v tomto roku.



Zmeny sa majú opäť uskutočniť v druhom dôchodkovom pilieri. "Zavedenie predvolenej sporiacej stratégie prinesie efektívne rozloženie aktív sporiteľom medzi akcie a dlhopisy, ktoré im zvýši výnosy zohľadňujúc ich vek. Výkonnosť fondov sa zároveň bude porovnávať s referenčnými indexmi," navrhuje materiál.



Reforma výplatnej fázy sporenia v druhom pilieri má odstrániť riziká neadekvátneho dôchodku vo vyššom veku. "Zmena nastavenia výplatnej fázy obmedzí možnosť jednorazového výberu úspor a podporí sa dlhodobé poberanie dôchodku z druhého piliera," uvádza dokument.



Automatický vstup do druhého piliera má zase zabezpečiť podľa dokumentu rozloženie zdrojov príjmov jednotlivcov na dôchodok. "Novovstupujúci na trh práce budú mať možnosť v obmedzenom čase vystúpiť a zotrvať výlučne v prvom pilieri. Iný výstup z druhého piliera nebude umožnený. Definovanie garantovanej minimálnej sadzby povinných príspevkov do druhého piliera zabráni znižovaniu úlohy druhého piliera v dôchodkovom systéme," navrhuje materiál.



Ľudia tiež majú byť pravidelne lepšie informovaní o očakávanej výške dôchodku zo všetkých troch pilierov. Rozpočtová rada má tiež pravidelne publikovať hodnotiacu správu dôchodkového systému.