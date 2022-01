Rezort práce spúšťa nový portál voľných pracovných miest

Bratislava 27. januára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spustí od 1. februára nový vlastný portál s voľnými pracovnými miestami - www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk. Prostredníctvom portálu si budú môcť zamestnávatelia splniť svoju zákonnú povinnosť ohlasovania voľných pracovných miest. Nová stránka tak nahradí doterajší portál internetového sprievodcu trhom práce (ISTP). Na novej platforme si budú môcť hľadať prácu uchádzači o zamestnanie evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva Monika Hnilicová.



"V zmysle zákona o službách zamestnanosti sú zamestnávatelia povinní nahlásiť voľné pracovné miesto spolu s jeho charakteristikou miestne príslušnému úradu práce, a to osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom partnerských portálov," pripomenula hovorkyňa. Poslúži na to aj nový portál, na ktorý sa automaticky presunú aj všetky pracovné ponuky nahlásené na portáli ISTP do 28. januára do 16.00 h.



"Občania v evidencii uchádzačov o zamestnanie sú povinní aktívne si hľadať prácu a preukazovať ich úsilie o hľadaní zamestnania príslušnému úradu práce. Portál voľných pracovných miest predstavuje úradnú platformu na hľadanie zamestnania, ktoré zodpovedá predpokladom a preferenciám uchádzačov prostredníctvom párovania ich požiadaviek s ponukou pracovných miest," dodala hovorkyňa s tým, že uchádzači budú mať na novom portáli automaticky vytvorený osobný profil, ktorý bude obsahovať všetky údaje uvedené pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ide o životopisné informácie o ich vedomostiach, schopnostiach a nimi preferované pracovné pozície.



Rezort podotkol, že zamestnávatelia boli o vytvorení nového portálu a spôsobu jeho používania informovaní listom. Uchádzači o zamestnanie, ktorí sú vedení v evidencii úradov práce, sú zase postupne informovaní zamestnancami úradov. Zámerom portálu je podľa Hnilicovej slov vytvoriť vhodné online prostredie, ktoré bude integrovať ciele zúčastnených strán, čiže pomôže zamestnávateľom obsadiť pracovné pozície kvalifikovanými kandidátmi a uchádzači o zamestnanie si budú môcť nájsť vhodnú prácu podľa svojich predstáv.