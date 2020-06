Na úradoch práce sa dá zaevidovať už aj osobne

Bratislava 15. júna (TASR) - Ľudia sa môžu zaevidovať na úradoch práce od 15. júna už aj osobne. Vzor žiadosti nájdu na webstránke ústredia práce.



Na úradoch práce sa obnovuje osobný kontakt. V praxi to znamená, že ak bude mať občan záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, na príslušnom úrade práce podľa svojho trvalého bydliska si môže podať žiadosť osobne alebo môže využiť elektronické prostriedky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, pričom musí mať kvalifikovaný elektronický podpis alebo môže využiť elektronické prostriedky bez kvalifikovaného elektronického podpisu.



Na úrad práce si občan môže priniesť už vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Jej vzor si môže stiahnuť z webstránky ústredia práce. "Ak si občan podá žiadosť o zaradenie do siedmich kalendárnych dní po skončení zamestnania, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania," priblížilo ústredie práce.



Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti.