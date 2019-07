ANALÝZA: Najlepšie ľudia zarábajú v Prahe a v Bratislave

Z hľadiska porovnania platov v hlavnom meste na Slovensku a v Košiciach bez zohľadnenia nákladov je možné pozorovať, že košickí zamestnanci majú nižšie platy pri všetkých vzdelanostných úrovniach.

Bratislava 9. júla (TASR) - Spomedzi hlavných miest v troch okolitých štátoch ľudia najlepšie zarábajú v Prahe. Celková priemerná hrubá mzda tam dosahuje 1684 eur. Na druhom mieste skončila Bratislava, najviac zaostala Budapešť. Vyplýva to z analýzy portálu Platy.sk a ďalších mzdových porovnávačov patriacich pod web Paylab.com.



Celková priemerná hrubá mzda v Bratislave dosahuje 1619,14 eura a v Budapešti 1503,08 eura. "Najmenší rozdiel spomedzi krajín možno pozorovať v Českej republike. Rozdiel medzi platom v metropole a v Brne predstavuje približne 221 eur. Na Slovensku je rozdiel väčší, a to 339 eur," uvádza portál Platy.sk.



Naopak, najväčší rozdiel badať v Maďarsku. Ak chcú tamojší zamestnanci čo najvyššie platy, vo všeobecnosti platí, že by mali ísť pracovať do hlavného mesta. Rozdiel medzi Budapešťou a druhým najväčším mestom Debrecínom predstavuje 405 eur v hrubom. "Treba však pripomenúť, že medzi dvoma najväčšími mestami v Maďarsku je spomedzi sledovaných krajín tiež najväčší rozdiel v počte obyvateľov. Kým Budapešť má podľa oficiálnych štatistík 1,76 milióna obyvateľov, Debrecín iba 202.520," uvádza sa v analýze.



Rozdiel na Slovensku a v Českej republike je tak nižší. Bratislava má podľa oficiálnych štatistík približne 425.000 obyvateľov, Košice necelých 240.000. Praha 1,28 milióna a Brno takmer 378.000 domácich.



Z hľadiska porovnania platov v hlavnom meste na Slovensku a v Košiciach bez zohľadnenia nákladov je možné pozorovať, že košickí zamestnanci majú výrazne nižšie platy pri všetkých vzdelanostných úrovniach. "V podstate tak platí, že celkový priemerný plat košického zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa je podobný ako priemerná mzda bratislavského pracovníka s maturitou alebo nadstavbou," priblížil portál. Jednotlivý zoznam celkových priemerných platov podľa odvetví v Bratislave a Košiciach tiež potvrdil, že hlavné mesto ponúka v priemere vyššie platové ohodnotenie bez ohľadu na to, o akú pracovnú činnosť ide.