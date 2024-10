Odborníci: Najviac pracovníkov bude chýbať aj v zdravotníctve

Bratislava 17. októbra (TASR) - V nasledujúcich rokoch bude najviac pracovníkov na Slovensku chýbať v oblasti zdravotníctva, sociálnej pomoci či stavebníctva. Celkovo má byť potreba dodatočných pracovníkov rádovo v stovkách tisíc. Vo štvrtok o tom informovali na konferencii Future job skills odborníci z Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH).



"Trvalo je neobsadených 80.000 pracovných miest prevažne s vyššou kvalifikačnou úrovňou (IT, lekári, učitelia matematiky a informatiky), alebo sú to fyzicky náročné miesta (napríklad mraziarne)," uviedol 1. viceprezident RÚZ Mário Lelovský.



Doplnil, že na základe údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MSPVR) SR sa počty nezamestnaných ľudí a voľných pracovných miest vracajú na úroveň roka 2019. Príčinou je podľa neho demografická zmena a tiež podpora predčasných dôchodkov zo strany vlády a z tohto dôvodu nemá kto na Slovensku pracovať.



Lelovský spresnil, že na Slovensku aktuálne pracuje celkom 2,4 milióna ľudí. Dodal, že na Slovensku je 150.000 ľudí, ktorí nechodia do práce a sú príťažou pre štát. Polovica z týchto ľudí však pracuje na čierno v zahraničí, pričom tento problém treba podľa neho akútne riešiť.



Najviac, a to 27 % z chýbajúceho počtu pracovníkov, bude v najbližších rokoch chýbať v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci. Druhou najpočetnejšou skupinou na úrovni 21 % budú predstavovať činnosti vykonávané v oblasti nehnuteľností. Nedostatok pracovných síl (zhodne po 20 %) bude pociťovať aj poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov či služby na čistenie vôd a odstraňovanie odpadov.



Šéf Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej dodal, že v budúcnosti sa zníži najmä počet manažérov a administratívnych pracovníkov, pričom vzrastie dopyt po montážnikoch a ľudí v obchode a službách.



Lelovský upozornil, že najväčším problémom chýbajúcej pracovnej sily je aj odchádzanie mladých a kvalifikovaných ľudí zo Slovenska. Najhoršie je na tom Banská Bystrica.