< sekcia Ekonomika
Nemecká nezamestnanosť v septembri mierne klesla
Počet ľudí bez práce sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil o 70.000 na 2,955 milióna, uviedol spolkový úrad práce.
Autor TASR
Norimberg 30. septembra (TASR) - Nemecká nezamestnanosť v septembri v medzimesačnom porovnaní mierne klesla vďaka pozitívnym sezónnym vplyvom. Výraznejšie oživenie trhu práce sa však zatiaľ nekoná. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Počet ľudí bez práce sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil o 70.000 na 2,955 milióna, uviedol spolkový úrad práce. To je však o 148.000 viac ako v rovnakom mesiaci pred rokom.
Miera nezamestnanosti v septembri medzimesačne klesla o 0,1 percentuálneho bodu na 6,3 %. V medziročnom porovnaní miera nezamestnanosti stúpla o 0,3 percentuálneho bodu.
„Nezamestnanosť a podzamestnanosť klesajú v septembri výlučne zo sezónnych dôvodov. Trhu práce naďalej chýbajú impulzy potrebné na silnejšie oživenie," uviedla šéfka spolkového úradu práce Andrea Nahlesová.
V septembri nezamestnanosť zvyčajne mierne klesá. Okrem iného sa končí letná prestávka, ktorá v niektorých odvetviach vedie k nižšej zamestnanosti. Navyše, mnoho mladých ľudí v tomto období roka začína svoje vzdelávanie, a tým vypadáva zo štatistík.
Počet ľudí bez práce sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil o 70.000 na 2,955 milióna, uviedol spolkový úrad práce. To je však o 148.000 viac ako v rovnakom mesiaci pred rokom.
Miera nezamestnanosti v septembri medzimesačne klesla o 0,1 percentuálneho bodu na 6,3 %. V medziročnom porovnaní miera nezamestnanosti stúpla o 0,3 percentuálneho bodu.
„Nezamestnanosť a podzamestnanosť klesajú v septembri výlučne zo sezónnych dôvodov. Trhu práce naďalej chýbajú impulzy potrebné na silnejšie oživenie," uviedla šéfka spolkového úradu práce Andrea Nahlesová.
V septembri nezamestnanosť zvyčajne mierne klesá. Okrem iného sa končí letná prestávka, ktorá v niektorých odvetviach vedie k nižšej zamestnanosti. Navyše, mnoho mladých ľudí v tomto období roka začína svoje vzdelávanie, a tým vypadáva zo štatistík.