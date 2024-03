Nemecká vláda predstavila návrh zákona o stabilizácii dôchodkov

Berlín 5. marca (TASR) - Nemecká vláda pripravila reformný balík s cieľom stabilizovať dôchodky a spomaliť očakávané zvyšovanie odvodov do sociálneho systému. Návrh zákona, ktorý predstavili v utorok minister práce Hubertus Heil a minister financií Christian Lindner, má garantovať výšku dôchodku na úrovni najmenej 48 % priemernej mzdy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Na financovanie dôchodkov bez prudkého zvýšenia odvodov plánuje vláda podľa Lindnera investovať miliardy na kapitálovom trhu, pričom výnosy sa majú použiť na doplnenie dôchodkového fondu od polovice 30. rokov. Systém dôchodkového poistenia by tak získal tretí zdroj financovania popri odvodoch a dotáciách zo štátneho rozpočtu. Vláda v Berlíne očakáva, že v dôsledku starnutia obyvateľstva sa odvody zvýšia z 18,6 % na 22,3 % a bez investícií na kapitálovom trhu do roku 2045 možno dosiahnu 22,7 %.



Podľa návrhu zákona by mal štát do polovice 30. rokov vytvoriť kapitálovú rezervu vo výške 200 miliárd eur, a to predovšetkým z pôžičiek a prevedených aktív. Potom má do dôchodkového systému každoročne prúdiť 10 miliárd z výnosov na akciovom trhu. Heil aj Lindner vyjadrili presvedčenie, že parlament schváli legislatívu ešte pred letnými prázdninami.