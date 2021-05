Nezamestnanosť v Británii klesla do konca marca pod 5 percent

Londýn 18. mája (TASR) - Miera nezamestnanosti v Británii za tri mesiace do konca marca klesla pod 5 %, pričom tempo poklesu prekonalo očakávania trhov. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje britského štatistického úradu ONS.



Ako ONS informoval, miera nezamestnanosti dosiahla za obdobie od januára do konca marca 4,8 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom znamená pokles o 0,3 percentuálneho bodu. Výsledok bol tak mierne lepší, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali s poklesom nezamestnanosti na 4,9 %.



Zároveň sa zvýšila miera zamestnanosti. Dosiahla 75,2 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom kvartáli predstavovala 75 %.



ONS ďalej informoval, že priemerná mzda vrátane odmien sa za tri mesiace do konca marca zvýšila o 4 %. Tempo rastu tak zaostalo za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali so zvýšením o 4,5 %.



Priemerná mzda bez odmien sa zvýšila o 4,6 %. V tomto prípade boli údaje v súlade s očakávaniami.