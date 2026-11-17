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Nezamestnanosť v Británii v 3. kvartáli nečakane klesla
Pokles nezamestnanosti je o to prekvapujúcejší, že klesol aj počet voľných pracovných miest (hodnotí sa do konca októbra).
Autor TASR
Londýn 17. novembra (TASR) - Nezamestnanosť v Británii zaznamenala v 3. štvrťroku nečakaný pokles, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za takmer 1,5 roka. Zároveň však klesol počet voľných pracovných miest a zmiernil sa rast miezd. Údaje britského štatistického úradu ONS zverejnili agentúry DPA a Reuters a portál tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti podľa metodiky Medzinárodnej organizácie práce (ILO) dosiahla v Británii za trojmesačné obdobie do konca septembra 4,6 %, čo je najnižšia úroveň od trojmesačného obdobia končiaceho sa aprílom 2025. V predchádzajúcom trojmesačnom období dosiahla nezamestnanosť 4,7 %, pričom analytici očakávali, že sa udrží na tejto hodnote.
Pokles nezamestnanosti je o to prekvapujúcejší, že klesol aj počet voľných pracovných miest (hodnotí sa do konca októbra). Ten sa znížil o 22.000 na 690.000. To znamená najvýraznejší kvartálny pokles od obdobia apríl - jún minulého roka a najnižšiu úroveň od trojmesačného obdobia február - apríl 2021.
Štatistici zároveň zverejnili údaje o vývoji miezd. Priemerná mzda v Británii v období od júla do konca septembra medziročne vzrástla o 3,6 % po 3,8-percentnom raste za predchádzajúce trojmesačné obdobie. Mzdy bez odmien vzrástli o 3,5 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom trojmesačnom období rast dosiahol 3,7 %.
Miera nezamestnanosti podľa metodiky Medzinárodnej organizácie práce (ILO) dosiahla v Británii za trojmesačné obdobie do konca septembra 4,6 %, čo je najnižšia úroveň od trojmesačného obdobia končiaceho sa aprílom 2025. V predchádzajúcom trojmesačnom období dosiahla nezamestnanosť 4,7 %, pričom analytici očakávali, že sa udrží na tejto hodnote.
Pokles nezamestnanosti je o to prekvapujúcejší, že klesol aj počet voľných pracovných miest (hodnotí sa do konca októbra). Ten sa znížil o 22.000 na 690.000. To znamená najvýraznejší kvartálny pokles od obdobia apríl - jún minulého roka a najnižšiu úroveň od trojmesačného obdobia február - apríl 2021.
Štatistici zároveň zverejnili údaje o vývoji miezd. Priemerná mzda v Británii v období od júla do konca septembra medziročne vzrástla o 3,6 % po 3,8-percentnom raste za predchádzajúce trojmesačné obdobie. Mzdy bez odmien vzrástli o 3,5 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom trojmesačnom období rast dosiahol 3,7 %.