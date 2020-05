Nezamestnanosť v Británii v 1. kvartáli mierne vzrástla

Londýn 19. mája (TASR) - Miera nezamestnanosti v Británii sa v 1. kvartáli v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšila iba mierne, údaje za 2. kvartál však už budú iné, čo naznačil vývoj v apríli. Za minulý mesiac sa počet Britov žiadajúcich o podporu v nezamestnanosti zvýšil na najvyššiu úroveň za posledných 24 rokov. Dôvodom sú rozsiahle karanténne opatrenia s cieľom obmedziť šírenie nového koronavírusu.



Ako v utorok zverejnil britský štatistický úrad ONS, počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa v apríli zvýšil o 856.500 na 2,097 milióna. Medzimesačne to znamená rast o 69 %, čo predstavuje najvýraznejší medzimesačný rast v histórii. Konečný počet je zasa najvyšší od roku 1996.



Rast počtu žiadateľov o podporu bol zároveň omnoho vyšší, než očakávali trhy. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali so zvýšením počtu žiadostí v apríli v priemere o 676.500. Navyše, aprílové čísla v počte nezamestnaných by boli ešte horšie, ak by vláda nepristúpila k zafinancovaniu 80 % platov zamestnancov, ktorých firmy po zavedení reštrikcií nechali dočasne doma. Títo zamestnanci sa do evidencie nezamestnaných nezaraďujú.



"Aj keď údaje pokrývajú iba prvé týždne obmedzení, ukazujú, že choroba COVID-19 zasiahla britský pracovný trh mimoriadne tvrdo," povedal Jonathan Athow z ONS.



Za 1. kvartál, ktorého sa karanténne opatrenia dotkli iba v minimálnej miere, keďže začali platiť až na konci marca, dosiahla nezamestnanosť v Británii 3,9 %, uviedol ONS. V porovnaní s posledným štvrťrokom minulého roka to znamená mierny rast, keď vo 4. kvartáli dosiahla miera nezamestnanosti 3,8 %. Rovnako 3,8 % dosahovala nezamestnanosť v Británii aj v 1. štvrťroku minulého roka.



Údaje sú lepšie, než očakávali analytici. Tí počítali s rastom nezamestnanosti v 1. kvartáli na 4,4 %.