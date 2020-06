Nezamestnanosť v Grécku v 1. kvartáli klesla

Atény 18. júna (TASR) – Nezamestnanosť v Grécku klesla k hranici 16 %, údaje za marec poukázali na najnižšiu nezamestnanosť za viac než deväť rokov. Informoval o tom vo štvrtok grécky štatistický úrad.



Miera nezamestnanosti dosiahla v Grécku v 1. štvrťroku 16,2 % oproti 16,8-percentnej úrovni v poslednom kvartáli minulého roka. V 1. štvrťroku roka 2019 predstavovala nezamestnanosť 19,2 %.



K poklesu prispel najmä mesiac marec, keď miera nezamestnanosti klesla v Grécku na 14,4 %. Bola to najnižšia nezamestnanosť od novembra 2010. Marcové výsledky do veľkej miery ovplyvnili opatrenia na spomalenie šírenia nového koronavírusu, ktoré zasiahli aj do aktivít na trhu práce.