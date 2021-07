Nezamestnanosť v Holandsku klesla v júni na 15-mesačné minimum

Amsterdam 22. júla (TASR) – Nezamestnanosť v Holandsku pokračovala v poklese aj minulý mesiac, pričom dosiahla 15-mesačné minimum. Priaznivo sa vyvíjala aj nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi, ktorá sa znížila z takmer 9 % pod 8 %. Uviedol to vo štvrtok holandský štatistický úrad.



Celková miera nezamestnanosti v Holandsku podľa štandardov Medzinárodnej organizácie práce (ILO), ktorá zahrnuje ľudí vo veku od 15 do 75 rokov, dosiahla minulý mesiac 3,2 %. V máji predstavovala 3,3 %. Júnová hodnota nezamestnanosti je tak najnižšia od marca minulého roka.



Výrazne klesla miera nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi, čo znamená vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov. Zatiaľ čo v máji dosiahla 8,7 %, v júni predstavovala 7,6 %.