< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Holandsku sa posunula k 4 %
Miera nezamestnanosti v Holandsku dosiahla v auguste 3,9 %.
Autor TASR
Amsterdam 18. septembra (TASR) - Nezamestnanosť v Holandsku v auguste mierne vzrástla a posunula sa k hranici 4 %. Zároveň sa vrátila na jednu z najvyšších úrovní za takmer päť rokov. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti v Holandsku dosiahla v auguste 3,9 %. Prvýkrát od marca, v ktorom dosiahla rovnako 3,9 %, zaznamenala rast, keď sa predtým štyri mesiace držala na úrovni 3,8 %. Pred rokom predstavovala 3,7 %. Navyše, 3,9-percentná nezamestnanosť je bez započítania marca tohto roka najvyššia od decembra 2020, v ktorom tiež dosiahla 3,9 %.
Počet nezamestnaných sa v auguste zvýšil medzimesačne o 13.000 na 401.000. Naopak, počet zamestnaných klesol o 1000 na 9,839 milióna.
Rast zaznamenala aj nezamestnanosť mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 25 rokov. V júli dosiahla 8,4 %, v auguste 8,6 %.
Miera nezamestnanosti v Holandsku dosiahla v auguste 3,9 %. Prvýkrát od marca, v ktorom dosiahla rovnako 3,9 %, zaznamenala rast, keď sa predtým štyri mesiace držala na úrovni 3,8 %. Pred rokom predstavovala 3,7 %. Navyše, 3,9-percentná nezamestnanosť je bez započítania marca tohto roka najvyššia od decembra 2020, v ktorom tiež dosiahla 3,9 %.
Počet nezamestnaných sa v auguste zvýšil medzimesačne o 13.000 na 401.000. Naopak, počet zamestnaných klesol o 1000 na 9,839 milióna.
Rast zaznamenala aj nezamestnanosť mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 25 rokov. V júli dosiahla 8,4 %, v auguste 8,6 %.