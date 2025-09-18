Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nezamestnanosť v Holandsku sa posunula k 4 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Miera nezamestnanosti v Holandsku dosiahla v auguste 3,9 %.

Autor TASR
Amsterdam 18. septembra (TASR) - Nezamestnanosť v Holandsku v auguste mierne vzrástla a posunula sa k hranici 4 %. Zároveň sa vrátila na jednu z najvyšších úrovní za takmer päť rokov. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.

Miera nezamestnanosti v Holandsku dosiahla v auguste 3,9 %. Prvýkrát od marca, v ktorom dosiahla rovnako 3,9 %, zaznamenala rast, keď sa predtým štyri mesiace držala na úrovni 3,8 %. Pred rokom predstavovala 3,7 %. Navyše, 3,9-percentná nezamestnanosť je bez započítania marca tohto roka najvyššia od decembra 2020, v ktorom tiež dosiahla 3,9 %.

Počet nezamestnaných sa v auguste zvýšil medzimesačne o 13.000 na 401.000. Naopak, počet zamestnaných klesol o 1000 na 9,839 milióna.

Rast zaznamenala aj nezamestnanosť mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 25 rokov. V júli dosiahla 8,4 %, v auguste 8,6 %.
