Nezamestnanosť v Košickom kraji bola v auguste podobná ako v júli

Košice 22. septembra (TASR) – Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v auguste vo všetkých okresoch Košického kraja. Celkovo dosiahla podobnú úroveň ako v júli. Kým vtedy predstavovala 10,47 %, uplynulý mesiac to bolo 10,46 %. Hromadné prepúšťanie v kraji ohlásili v auguste dvaja zamestnávatelia. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.



Na košickom úrade práce ohlásila hromadné prepúšťanie firma, ktorá sa venuje nákladnej cestnej doprave. Prepustiť plánuje 87 ľudí. Na trebišovskom úrade práce ohlásila prepúšťanie 30 ľudí spoločnosť zaoberajúca sa praním a chemickým čistením.



V medzimesačnom porovnaní najvýraznejšie klesla evidovaná nezamestnanosť v okrese Rožňava, a to o 2,42 percentuálneho bodu (p. b.) na úroveň 15,09 %. S poklesom o 2,08 p. b. nasleduje okres Michalovce, čo predstavuje 70 ľudí. V auguste 2019 dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti v Košickom kraji 7,59 %. Najväčší rozdiel v medziročnom porovnaní je v okresoch Košice-okolie, Gelnica a Spišská Nová Ves.



Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie za uplynulý mesiac v kraji predstavoval 39.658. Na úradoch práce oproti predchádzajúcemu mesiacu ubudlo 18 uchádzačov o zamestnanie.



Miera evidovanej nezamestnanosti na celom Slovensku bola v auguste 7,6 %.