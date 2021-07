Nezamestnanosť v Maďarsku v júni mierne vzrástla

Budapešť 28. júla (TASR) - Nezamestnanosť v Maďarsku zaznamenala v júni mierny rast, za trojmesačné obdobie sa však udržala na stabilnej úrovni tesne na 4 %. Informoval o tom v stredu maďarský štatistický úrad.



Nezamestnanosť v Maďarsku dosiahla v júni 4 % po 3,9-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci, keď počet nezamestnaných vzrástol zo 189.400 na 193.500.



Napriek miernemu rastu sa však za trojmesačné obdobie od apríla do konca júna udržala miera nezamestnanosti v krajine na stabilnej úrovni 4,1 %. Tú dosiahla aj za obdobie marec-máj, pričom na túto úroveň klesla z hodnoty 4,3 %, ktorú dosiahla za obdobie február-apríl. Na porovnanie, v trojmesačnom období do konca júna minulého roka predstavovala nezamestnanosť v Maďarsku 4,5 %.



Nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov dosiahla za tri mesiace do konca júna 13,3 %.