Nezamestnanosť v Maďarsku za tri mesiace do konca januára vzrástla

Budapešť 26. februára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Maďarsku sa za tri mesiace do konca januára 2021 zvýšila. Informoval o tom v piatok maďarský ústredný štatistický úrad.



Podľa najnovších štatistík miera nezamestnanosti v susednej krajine v období november-január vzrástla na 4,3 % zo 4,1 % v predchádzajúcom trojmesačnom období október-december 2020.



Celkový počet nezamestnaných osôb sa pritom od novembra 2020 do januára 2021 znížil o 6900 na 102.700 zo 109.600 ľudí, ale klesol aj počet osôb v produktívnom veku, takže miera nezamestnanosti vzrástla.



Miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov dosiahla za tri mesiace do konca januára 13 %, zároveň miera zamestnanosti v Maďarsku zostala v sledovanom období nezmenená na úrovni 68,7 %.