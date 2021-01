Nezamestnanosť v Nemecku sa v decembri mierne zvýšila

Norimberg 5. januára (TASR) – Nezamestnanosť v Nemecku sa tradične na konci roka zvýšila. Jej nárast však bol o niečo slabší než v uplynulých rokoch.



Počet nezamestnaných v decembri medzimesačne stúpol o 8000 na 2,707 milióna, uviedol spolkový úrad práce. Miera nezamestnanosti zostala na úrovni 5,9 %. V medziročnom porovnaní sa počet ľudí bez práce zvýšil o 480 000.



„Počet nezamestnaných sa v decembri zvýšil, ale nie tak výrazne, ako je to bežné v tomto mesiaci," uviedol šéf spolkového úradu práce Detlef Scheele. „Dopyt podnikov sa stabilizuje na nízkej úrovni."



Protipandemické opatrenia spôsobili opätovný kurzarbeit. Od 1. do 28. decembra dostal spolkový úrad práce oznámenia o režime kurzarbeit pre 666 000 osôb. V novembri to bolo 627 000. „Oznámenia o kurzarbeit sa opäť zvýšili, ale len v obmedzenom rozsahu," uviedol Scheele.



Počas marca na vrchole prvej vlny pandémie dosiahli oznámenia o režime kurzarbeit vyše 10 miliónov. Spravidla je to tak, že nie všetky oznámenia automaticky znamenajú prechod do režimu kurzarbeit. V októbri bolo v režime kurzarbeit 1,99 milióna ľudí po takmer 6 miliónoch v apríli. Nové údaje o skutočne realizovanej kurzarbeit ešte nie sú k dispozícii.