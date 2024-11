Nezamestnanosť v Poľsku sa podľa vlády naďalej pohybuje okolo 5 %

Varšava 8. novembra (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku zostala aj v októbri na päťpercentnej úrovni. Uviedlo to v piatok poľské ministerstvo rodiny, práce a sociálnej politiky. Informovala o tom agentúra PAP. Ak informáciu ministerstva potvrdia koncom novembra štatistici, miera nezamestnanosti v Poľsku sa tak na nezmenenej úrovni udrží štvrtý mesiac v rade.



So stabilným vývojom nezamestnanosti počítajú rovnako ako vláda aj analytici. Aj tí predpokladajú, že zotrvá na úrovni 5 %, na ktorej sa drží od júla. Čo sa týka počtu nezamestnaných, ten sa v septembri mierne znížil pod 770.000, vývoj miery nezamestnanosti to však neovplyvnilo.



Aj v októbri sa podľa vyjadrenia ministerstva počet evidovaných nezamestnaných znížil, tentokrát na 767.100. Ani za daný mesiac by to však mieru nezamestnanosti ovplyvniť nemalo.