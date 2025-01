Lisabon 29. januára (TASR) - Nezamestnanosť v Portugalsku sa v závere minulého roka znížila a posunula sa bližšie k šesťpercentnej hranici. Klesla aj nezamestnanosť mladých ľudí, jej úroveň však zostáva naďalej vysoká, konkrétne nad 21 %. Najnovšie údaje portugalského štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Miera nezamestnanosti v Portugalsku upravená o sezónne vplyvy dosiahla v decembri 6,4 %. V porovnaní s novembrom to znamená pokles o 0,3 percentuálneho bodu a zároveň najnižšiu úroveň od augusta. Zároveň sa zvýšila miera zamestnanosti, a to z novembrovej hodnoty 64,2 % na 64,4 %.



Klesla aj nezamestnanosť mladých ľudí vo veku od 16 do 24 rokov, naďalej sa však drží nad 21 %. V novembri zaznamenala 21,8 %, v decembri to bolo 21,3 %.



Od roku 1998 dosiahla miera nezamestnanosti v Portugalsku v priemere 9,22 %. Najvyššiu úroveň zaznamenala v januári 2013, v ktorom dosiahla 18,3 %. Najnižšiu vykázala v novembri 2000, a to na úrovni 5 %.