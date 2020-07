Nezamestnanosť v Prešovskom v kraji je opäť najvyššia na Slovensku

Prešov 28. júla (TASR) - Nezamestnanosť v Prešovskom kraji opäť stúpla. Oproti máju je však rast miery evidovanej nezamestnanosti o polovicu nižší. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"Po Nitrianskom kraji vzrástla miera evidovanej nezamestnanosti v mesiaci jún najvýraznejšie práve v Prešovskom kraji. A to na úroveň 11,18 percenta, čo je o 0,25 percentuálneho bodu viac než v máji. Prešovský kraj je tak znova jediným krajom na Slovensku, ktorý eviduje nezamestnanosť vyššiu ako desať percent," uviedla Heilová.



Dobrou správou podľa jej slov je, že nárast nezamestnaných už nie je taký rapídny. "V máji dosahovala miera evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom kraji 10,73 percenta, čo bolo o 0,56 percentuálneho bodu viac než v apríli. Aktuálne je to o polovicu percentuálnych bodov menej," priblížila Heilová.



Ako ďalej povedala, pozitívom je tiež, že v okresoch Poprad a Kežmarok došlo k poklesu miery evidovanej nezamestnanosti o 0,08, respektíve 0,75 percentuálneho bodu, čo bolo do veľkej miery spôsobené oživením cestovného ruchu, ktorý má pre ekonomiku v daných okresoch významný vplyv.



"Potvrdzuje to aj fakt, že kým v máji bolo v profesii pracovníci v službách a obchode evidovaných v Popradskom okrese 524 uchádzačov o zamestnanie (UoZ), v júni ich bolo o 49 menej, konkrétne 475. Ešte výraznejší pokles bol zaznamenaný v rovnakej štatistike v okrese Kežmarok, a to z májových 461 UoZ na 398 evidovaných uchádzačov ku koncu júna, čo je pokles o 63 UoZ. Celkovo tak bolo vyradených z evidencie v okrese Poprad 25 uchádzačov o zamestnanie, v Kežmarku ich bolo až 194," spresnila Heilová.



Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti je aj naďalej v okrese Kežmarok (18,29 percenta), nasledujú Vranov nad Topľou (15,77 percenta) a Sabinov (14,85 percenta).



"Dobrým signálom z prostredia trhu práce je pozitívny vývoj voľných pracovných miest (VPM) vo väčšine okresov Prešovského kraja. Najviac ich bolo v okrese Poprad, naopak, úbytok bol zaznamenaný v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou, Levoča a Stropkov. Keďže spôsob evidencie a vedenie štatistík o VPM je pomerne zložitý a môže byť často skreslený, je potrebné na to nazerať s istou rezervou," dodala Heilová.