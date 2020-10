Nezamestnanosť v Taliansku v septembri nečakane klesla

Rím 30. októbra (TASR) - Nezamestnanosť v Taliansku zaznamenala nečakane pokles aj v septembri, druhý mesiac po sebe, a posunula sa hlbšie pod 10 %. Uviedol to v piatok taliansky štatistický úrad.



Miera nezamestnanosti dosiahla v septembri 9,6 %. V auguste zaznamenala 9,7 %. Ekonómovia pritom počítali s rastom nezamestnanosti na 10,1 %.



Zároveň sa mierne zvýšila miera zamestnanosti. Zatiaľ čo v auguste dosiahla 58,1 %, v septembri predstavovala 58,2 %.



Ešte výraznejšie klesla nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi. Vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla v septembri 29,7 %, v auguste to bolo 31,4 %.