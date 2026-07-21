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Nezamestnanosť vo Fínsku sa v júni zvýšila na úroveň 10 %
Miera nezamestnanosti mužov vo Fínsku sa v júni v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška znížila o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.) na 10 %.
Autor TASR
Helsinki 21. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Fínsku sa v júni medziročne mierne zväčšila a dosiahla úroveň 10 %. V rovnakom mesiaci minulého roka bola vo výške 9,9 %. Počet nezamestnaných v krajine sa medziročne zvýšil o 3000 na 297.000. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil fínsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti mužov vo Fínsku sa v júni v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška znížila o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.) na 10 %. Avšak nezamestnanosť žien sa o 0,6 p. b. zvýšila, a to na 10,1 %. Nezamestnanosť mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov klesla o 2,9 p. b. na úroveň 19,3 %.
Počet zamestnancov v krajine sa v júni medziročne zmenšil o 15.000 na 2,658 milióna. Miera zamestnanosti klesla na 76,5 % z úrovne 77,2 %, na ktorej bola v júni minulého roka.
Miera nezamestnanosti mužov vo Fínsku sa v júni v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška znížila o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.) na 10 %. Avšak nezamestnanosť žien sa o 0,6 p. b. zvýšila, a to na 10,1 %. Nezamestnanosť mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov klesla o 2,9 p. b. na úroveň 19,3 %.
Počet zamestnancov v krajine sa v júni medziročne zmenšil o 15.000 na 2,658 milióna. Miera zamestnanosti klesla na 76,5 % z úrovne 77,2 %, na ktorej bola v júni minulého roka.