Nezamestnanosť vo Francúzsku v 2. kvartáli mierne klesla

Paríž 13. augusta (TASR) – Nezamestnanosť vo Francúzsku zaznamenala v 2. štvrťroku pokles, rozsah poklesu bol však iba mierny a zaostal za odhadmi ekonómov. Informoval o tom v piatok francúzsky štatistický úrad INSEE.



Miera nezamestnanosti podľa metodiky Medzinárodnej organizácie práce (ILO) dosiahla v 2. štvrťroku 8 % oproti 8,1-percentnej úrovni v 1. kvartáli. Pokles bol tak slabší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali so znížením nezamestnanosti na 7,9 %.



Pokles zaznamenala aj miera nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov, pričom sa dostala pod 20 %. Ako uviedol INSEE, zatiaľ čo za prvé tri mesiace roka predstavovala 20,6 %, v období od apríla do konca júna dosiahla 19,8 %.



S poklesom nezamestnanosti sa mierne zvýšila miera zamestnanosti. Po stagnácii v 1. kvartáli sa v 2. štvrťroku zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu na 66,9 %.