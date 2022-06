Nezamestnanosť vo Švajčiarsku klesla v máji takmer na 3-ročné minimum

Bern 8. júna (TASR) - Nezamestnanosť vo Švajčiarsku pokračovala v máji v poklese, ktorý sa začal na začiatku roka, pričom sa dostala takmer na trojročné minimum. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO). TASR o tom informuje na základe správ serverov RTTNews a tradingeconomics.



Miera nezamestnanosti vo Švajčiarsku dosiahla v máji 2,1 % oproti 2,3-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Májová nezamestnanosť je tak najnižšia od septembra 2019. Po úprave o sezónne faktory zotrvala miera nezamestnanosti vo Švajčiarsku na úrovni 2,2 %, ktorú zaznamenala aj v marci a apríli.



Ešte lepšie údaje za máj vykázala nezamestnanosť mladých ľudí, ktorá sa dostala takmer na 21-ročné minimum. Miera nezamestnanosti vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov klesla v máji z aprílovej hodnoty 1,6 % na 1,5 %. To znamená najnižšiu nezamestnanosť od júna 2001.