Nútená práca generuje zisky vo výške 236 miliárd USD ročne

Ženeva 19. marca (TASR) - Nelegálne zisky z nútenej práce na celom svete sa vyšplhali na 236 miliárd USD (216,67 miliardy eur) ročne. Oznámila to v utorok Medzinárodná organizácia práce (ILO), podľa ktorej tri štvrtiny z týchto tržieb má na svedomí sexuálne vykorisťovanie. Pripomenula, že nelegálna práca tiež umožňuje vyhýbať sa daniam. TASR o tom informuje na základe správ AP a DPA.



ILO uviedla, že údaje za rok 2021, posledný rok, na ktorý sa vzťahuje táto medzinárodná štúdia, ukázali nárast nelegálnych ziskov z nútenej práce o 64 miliárd USD alebo 37 %. Je to dôsledok vykorisťovania väčšieho počtu ľudí a väčšieho množstva peňazí získaných z každej obete.



Suma 236 miliárd USD predstavuje zárobky "skutočne ukradnuté z vreciek ľudí, ktorí sú nútení pracovať, ako aj peniaze získané z remitencií migrantov a stratené daňové príjmy pre vlády", tvrdí ILO.



Nútená práca môže podporiť korupciu, posilniť zločinecké siete a podnietiť ďalšie vykorisťovanie, upozornila organizácia.



Generálny riaditeľ ILO Gilbert Houngbo vyzýva preto na medzinárodnú spoluprácu v rámci boja proti takýmto praktikám.



Ľudia sú pri nútenej práci vystavení viacerým formám nátlaku, pričom medzi najbežnejšie patrí zámerné a systematické zadržiavanie miezd. Nútená práca udržiava cykly chudoby a vykorisťovania a zasahuje do ľudskej dôstojnosti.



"Teraz vieme, že situácia sa len zhoršila," dodal Houngbo.



ILO definuje nútenú prácu ako "prácu alebo službu, ktorá sa vyžaduje od akejkoľvek osoby pod hrozbou akéhokoľvek trestu a na ktorú sa uvedená osoba dobrovoľne neponúkla".



Odhaduje, že v ktorýkoľvek deň v roku 2021 bolo na nútenej práci 27,6 milióna ľudí, čo je o 10 % viac ako pred piatimi rokmi. Viac ako polovica z nich, čiže 15,1 milióna, žila v ázijsko-pacifickom regióne, nasledovala Európa a Stredná Ázia so 4,1 milióna. Štúdia ďalej odhalila, že 6,3 milióna z nich bolo nútených k prostitúcii. Takmer štyri z piatich obetí boli dievčatá alebo ženy. Deti tvorili viac ako štvrtinu z celkového počtu prípadov.



Sexuálne vykorisťovanie vygenerovalo pritom zisk takmer 173 miliárd USD, takmer tri štvrtiny celosvetových príjmov z nútenej práce, čo je znakom vyšších marží pri predaji sexu.



Nútená práca v priemysle zaostala s príjmami 35 miliárd USD, nasledovali služby s takmer 21 miliardami USD, poľnohospodárstvo s 5 miliardami USD a domáca práca s 2,6 miliardami USD, uviedla agentúra so sídlom v Ženeve.



(1 EUR = 1,0892 USD)