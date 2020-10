Sociálna poisťovňa: O 13. dôchodok nebude potrebné osobitne žiadať

Bratislava 28. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) sa pripravuje na výplatu 13. dôchodkov. Nebude potrebné o ne osobitne žiadať. SP 13. dôchodok v tomto roku vyplatí automaticky v decembrových výplatných termínoch, teda v deň splatnosti dôchodku.



Nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu bude mať v roku 2020 ten poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2020 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. SP vyplatí 13. dôchodok aj poberateľom dôchodkov s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky.



Výška 13. dôchodku je odstupňovaná v rozpätí od 50 do 300 eur. Závisí od sumy dôchodkových príjmov daného dôchodcu, do ktorých sa zarátava aj výška dôchodku vyplácaného z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky, dôchodku vyplateného z cudziny a dôchodku vyplateného z druhého dôchodkového piliera.



Maximálna výška 13. dôchodku bude predstavovať 300 eur a dostanú ho tí poberatelia, ktorých suma dôchodku, respektíve úhrnná suma dôchodkov, je 214,83 eura a nižšia. Maximálnu výšku tejto dávky tak získajú dôchodcovia s najnižšími dôchodkami.



Dôchodcom, ktorí poberajú dôchodky v rozpätí od 214,84 eura do 909,27 eura, sa výška 13. dôchodku primerane znižuje až do minimálnej sumy 50,01 eura a určí sa podľa vzorca určeného zákonom. Najnižší 13. dôchodok vo výške 50 eur pritom dostanú tí dôchodcovia, ktorých suma dôchodku je 909,28 eura a vyššia.



SP zároveň dáva poberateľom dôchodku do pozornosti povinnosť uloženú zákonom. V termíne do 15. novembra 2020 jej musia na účely určenia sumy 13. dôchodku oznámiť aktuálnu výšku dôchodku, ktorú poberajú z cudziny. Na tento účel bude slúžiť elektronický formulár, ktorý poisťovňa v týchto dňoch pripravuje a bude začiatkom novembra dostupný na jej webovej stránke. O ďalších podrobnostiach oznamovania výšky dôchodku z cudziny a o zverejnení formulára bude SP verejnosť priebežne informovať.



Konkrétnu sumu 13. dôchodku si dôchodca bude môcť vypočítať aj pomocou kalkulačky na výpočet 13. dôchodku, ktorú SP počas novembra sprístupní na svojej webovej stránke. "SP pritom nezasiela o výplate 13. dôchodku písomné rozhodnutie, dôchodcom bude poukázaná priamo suma tejto dávky. Buď na účet v banke, alebo v hotovosti poštou, respektíve hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb," dodala Sociálna poisťovňa.