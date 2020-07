O dávku v nezamestnanosti možno od 1. júla žiadať na úrade práce

Bratislava 1. júla (TASR) – Ľudia, ktorí sa od 1. júla tohto roka prídu zaevidovať na úrad práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, budú môcť po novom priamo na tomto úrade požiadať aj o dávku v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne (SP). Ušetria si tak čas a nemusia chodiť na oba úrady zvlášť.



Nárok na dávku v nezamestnanosti si teda po novom občania uplatnia naraz spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce. Údaje v žiadosti potom úrad práce bezodkladne elektronicky poskytne SP.



„Kontakt žiadateľa o dávku so SP tak nebude potrebný, až na výnimky, ak napríklad niekto pracoval aj v zahraničí alebo ak sa zistí nejednoznačnosť poskytnutých údajov," informovala SP.



Údaje o obdobiach poistenia v nezamestnanosti získaného na Slovensku a vymeriavacích základoch bude SP tak ako doteraz čerpať zo svojich registrov. Posúdi pritom splnenie všetkých zákonných podmienok na priznanie dávky, vydá o tom rozhodnutie a v prípade priznania dávku žiadateľovi vyplatí.



Podmienky na získanie nároku na dávku v nezamestnanosti zo SP sa nemenia. Platí, že žiadateľ musí byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce a musí byť poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do tejto evidencie uchádzačov o zamestnanie.