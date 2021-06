O niektoré dávky sa dá žiadať online, pripomína Sociálna poisťovňa

Bratislava 10. júna (TASR) - O niektoré dávky sa dá požiadať aj elektronicky, pripomína hovorkyňa Sociálnej poisťovne (SP) Zuzana Dvoráková. Poisťovňa doteraz spracovala takmer 620 000 elektronických žiadostí. Pri niektorých dávkach ponúka túto možnosť SP od minulého roka.



"Najprv poisťovňa umožnila poistencom takto požiadať o pandemické dávky – pandemické nemocenské aj ošetrovné vrátane pravidelného podávania čestných vyhlásení, neskôr aj o novú dávku tehotenské," vymenovala hovorkyňa. Zavedenie elektronickej formy žiadostí umožnilo vyhlásenie mimoriadnej situácie a za desať mesiacov eviduje SP takmer už 620.000 elektronicky podaných žiadostí o uvedené dávky.



Požiadať o niektoré dávky elektronicky sa dá cez elektronické formuláre, tie sú zverejnené na webovej stránke SP. "Ak ich poistenec využije a vyplní, dostávajú sa do informačného systému poisťovne na spracovanie a vybavenie," priblížila hovorkyňa. Bezkontaktný spôsob podávania žiadostí skracuje čas a administratívnu záťaž obom stranám – klientom i zamestnancom SP.



"Som rád, že sa nám v uplynulom roku podarilo zareagovať na náročnú situáciu, výsledkom čoho je pohodlná a bezpečná elektronická forma žiadosti o niektoré dávky. Sme presvedčení, že toto je smer budúcej komunikácie občanov so SP a pevne verím, že podmienky preň zostanú zachované aj po skončení sa mimoriadnej situácie," vyjadril sa generálny riaditeľ SP Juraj Káčer. Práve elektronické služby sú oblasťou, ktorej SP podľa Káčerových slov venuje zvýšenú pozornosť a kapacity sa sústredia k jej ďalšiemu zlepšovaniu a rozširovaniu.



E-formuláre k pandemickej PN a OČR využívajú poistenci od 31. júla 2020. Do konca mája tohto roka SP spracovala 408.063 elektronicky podaných žiadostí o pandemické dávky nemocenské, 53.797 žiadostí o ošetrovné a ďalších 148.560 čestných vyhlásení k žiadosti o ošetrovné. Žiadosť o novú dávku tehotenské podalo prostredníctvom e-formulára zatiaľ 8139 tehotných žien.



Ako podotkla hovorkyňa, počas viac ako rok trvajúcej mimoriadnej situácie v období od 1. apríla 2020 do konca mája 2021 SP vyplatila svojim poistencom takmer 800.000 pandemických dávok nemocenské a ďalších viac ako 660.000 dávok pandemické ošetrovné. V období od 1. do 31. mája 2021 zároveň Sociálna poisťovňa tehotným mamičkám vyplatila predbežne viac ako 17.000 dávok tehotenské.



"O viac ako 40 % zo všetkých týchto dávok pritom klienti požiadali práve elektronicky prostredníctvom e-formulárov," uzavrela hovorkyňa.