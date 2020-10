O potvrdenie na získanie 2 % daní z príjmu už nie je nutné žiadať SP

Bratislava 21. októbra (TASR) - Neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré plánujú požiadať o potvrdenie potrebné na zapísanie do zoznamu prijímateľov dvoch percent z daní z príjmu, sa už nemusia obracať na Sociálnu poisťovňu (SP). Najjednoduchšou možnosťou je priamo požiadať svojho notára, ktorého aj tak musia v tejto veci navštíviť, aby si informácie overil na portáli OverSi.gov.sk. V takomto prípade nebudú potrebovať papierové potvrdenie zo SP.



Ak by notársky úrad nemohol získať potvrdenie priamo v portáli OverSi.gov.sk, SP ho na požiadanie vydá. Pre tieto prípady však neziskové organizácie a občianske združenia upozorňuje, aby o potvrdenie požiadali poisťovňu čo najskôr. „Vzhľadom na krízovú situáciu a vysoký počet požiadaviek smerujúcich na SP je dôležité nenechávať si vybavovanie potvrdenia na poslednú chvíľu,“ upozornil hovorca SP Pavel Machava.



O potvrdenie možno požiadať príslušnú pobočku SP v mieste pôsobenia mimovládnej organizácie, najlepšie elektronicky cez kontaktný e-mail príslušnej pobočky poisťovne. Vydané potvrdenie potom SP prioritne doručí do elektronickej schránky žiadateľa. „Ak by ju adresát nemal aktivovanú, potvrdenie doručí poštou,“ priblížil Machava.



Potvrdenie pre mimovládne organizácie na zapísanie do Zoznamu prijímateľov dvoch percent z dane z príjmu nesmie byť staršie ako 30 dní. Slúži ako podklad, že dané občianske združenie či nezisková organizácia nemá nedoplatok poistného na poistení nemocenskom, dôchodkovom a na poistení v nezamestnanosti. Posledný termín na zapísanie do tohto zoznamu je 15. december 2020.