O Prvú pomoc žiadali najmä zamestnávatelia v Bratislavskom kraji

Bratislava 11. júna (TASR) – O príspevky v rámci projektu Prvá pomoc na podporu udržania pracovných miest žiadali najmä zamestnávatelia v Bratislavskom kraji, kde ich sídli najviac. Živnostníci čerpali pomoc najviac v Prešovskom kraji. Naopak, najmenej príspevkov si zamestnávatelia žiadali v trnavskom regióne. Vyplýva to zo štatistík ministerstva práce.



Úrady práce po celom Slovensku odoslali doteraz 167 967 platieb v celkovej sume 237,1 milióna eur. Tie budú použité na udržanie pracovných miest 710 361 ohrozených zamestnancov a podporu 112 758 živnostníkov.



"Za toto všetko patrí obrovská vďaka stovkám úradníkov na úradoch práce z celého Slovenska, ktorí aj cez sviatky vybavovali viac ako 7000 žiadostí za deň, aby sme pomohli Slovensku v čase krízy. Práve ich práca pomohla k tomu, že sme krízu zatiaľ ustáli," uviedol v správe pre médiá minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Podľa jeho slov sa podarilo udržať v chode 70 % ekonomiky. "Zvyšným 30 % ekonomiky, ktorú tvoria prevažne zatvorené prevádzky, sa snažíme v čo najväčšej miere pomôcť a pracujeme na ďalších možnostiach ich podpory," doplnil Krajniak.



Najviac pracovných miest pomáhajú udržať príspevky v Bratislavskom kraji, kde dostalo príspevok na náhradu mzdy zamestnanca 10 534 žiadateľov na 162 455 pracovných miest. Tieto musia následne udržať nasledujúce dva mesiace po získaní podpory. Naopak, najmenej pracovných miest sa doteraz podporilo v Prešovskom kraji, a to 59 617.



Podpora štátu pre samostatne zárobkovo činné osoby smerovala najmä do Prešovského kraja. Práve v ňom odišlo žiadateľom o paušálne príspevky doteraz 19 435 platieb. Spolu dostali viac ako 6,6 milióna eur. Nasleduje Nitriansky kraj, kde odišlo živnostníkom 14 783 platieb. Najmenej žiadostí prijali úrady práce v Banskobystrickom kraji.



V rámci "Prvej pomoci" môžu o príspevky žiadať aj zamestnávatelia, ktorí pre pandémiu nového koronavírusu obmedzili alebo prerušili svoju činnosť. V prípade tretieho opatrenia si môžu vybrať medzi príspevkom na náhradu mzdy zamestnanca v dôsledku prekážky v práci vo výške najviac 80 % jeho priemerného zárobku alebo paušálnym príspevkom na mzdy všetkých zamestnancov v práci v závislosti od poklesu tržieb. Zamestnávatelia zatiaľ oveľa viac siahajú práve po paušálnom príspevku, využili ho v 76 %. Kurzarbeit si vybralo 24 % žiadateľov, najväčší záujem oň prejavili zamestnávatelia v Nitrianskom kraji, najmenší v Banskobystrickom kraji.