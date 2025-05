Obchodná vojna medzi USA a Čínou ohrozuje pracovné miesta v Nemecku

Hamburg 9. mája (TASR) - Obchodná vojna medzi USA a Čínou ohrozuje podľa poisťovne Allianz Trade desiatky tisíc pracovných miest v Nemecku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ak USA a Čína nedospejú ku kompromisu, čínski exportéri pravdepodobne ešte viac preniknú na európsky trh, a to najmä do Nemecka, vyplýva z analýzy Allianz Trade, ktorú má k dispozícii agentúra DPA.



Americký prezident Donald Trump oznámil, že USA uvalia paušálne clá vo výške minimálne 10 % na všetky dovozy do krajiny, plus dodatočné poplatky pre rad obchodných partnerov, čo vyvolalo veľké turbulencie na akciových a finančných trhoch. Hoci mnohé z plánovaných ciel boli pozastavené, aby sa umožnili obchodné rokovania, na čínsky tovar zostávajú v platnosti osobitné clá vo výške až 145 % a Peking reagoval clami vo výške až 125 % na americké výrobky.



Čínske spoločnosti sa podľa analýzy pravdepodobne pokúsia nájsť iné odbytiská pre svoje tovary. To zvýši konkurenčný tlak na nemecké spoločnosti doma i v zahraničí. Približne 14 % čínskeho vývozu presunutého inde by mohlo v najbližších troch rokoch skončiť v Nemecku, uviedla Allianz Trade, pričom dodala, že to znamená tovary v hodnote približne 33 miliárd USD.



„Clá USA spôsobujú významné zmeny v obchodných tokoch takmer na celom svete,“ uviedol šéf Allianz Trade pre Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko Milo Bogaerts.



Podľa analýzy poisťovne tento presun tovarov by ohrozil 17.000 až 25.000 pracovných miest v nemeckom priemysle. Dotknúť by sa to mohlo strojárstva, textilného priemyslu, ako aj výrobcov domácich potrieb. Zasiahlo by to výrobcov elektroniky, počítačov a áut. Výrazne by to zrejme pocítilo južné Nemecko, kde sídli relatívne veľký počet priemyselných podnikov, ktoré vyrábajú takéto produkty.