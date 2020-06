Objem majetku v 2. dôchodkovom pilieri klesol na 9,42 miliardy eur

Bratislava 16. júna (TASR) - Objem majetku sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri klesol na 9,42 miliardy eur. Jeho čistá hodnota sa znížila o 81,9 milióna eur. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených Asociáciou dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) k 12. júnu tohto roka.



V garantovaných dlhopisových fondoch sa nachádza stále väčšina majetku sporiteľov, celkovo v nich majú uložených 6,8 miliardy eur, pričom vzrástol o 9,8 milióna eur. V negarantovaných fondoch objem majetku predstavoval takmer 2,63 miliardy eur pri poklese o 91,7 milióna eur.



Spomedzi negarantovaných fondov mali sporitelia najviac zdrojov uložených v indexových fondoch, kde dôchodkové správcovské spoločnosti spravovali 1,32 miliardy eur a v akciových fondoch, kde bolo 1,21 miliardy eur. V zmiešaných fondoch sa nachádzalo 98,2 milióna eur.



Za posledný týždeň zaznamenali pritom všetky negarantované fondy pokles zhodnotenia, a to od 0,66 % do 6,06 %. V miernom pluse boli garantované fondy, ktoré zaznamenali kladné zhodnotenie od 0,026 % do 1,465 %.