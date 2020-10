Rodičovský príspevok aj prídavok na dieťa sa zvýši

Bratislava 1. októbra (TASR) - Rodičom by mali od budúceho roka stúpnuť dávky na dieťa. Ministerstvo práce navrhuje zvýšiť prídavok na dieťa aj rodičovský príspevok. Vyplýva to z predbežných informácií zverejnených na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Obe dávky vypláca rodičom príslušný úrad práce.



Ministerstvo navrhuje od 1. januára 2021 upraviť sumu rodičovského príspevku z 270 eur mesačne na 275,90 eura a to v prípade rodičov, ktorí predtým nepracovali a nepoberali materské. V prípade pracujúcich rodičov má rodičovský príspevok stúpnuť z 370 eur na 378,10 eura mesačne.



Nárast súm rodičovského príspevku súvisí so rastom životného minima od 1. júla tohto roka o 2,2 %. Podľa platnej legislatívy sa táto dávka zvyšuje k 1. januáru kalendárneho roka rovnako ako k 1. júlu predošlého roka išlo nahor životné minimum.



Suma prídavku na dieťa má od začiatku budúceho roka vzrásť o 55 centov na sumu 25,50 eura mesačne a suma príplatku k prídavku na dieťa sa má zvýšiť o 26 centov na 11,96 eura mesačne. "Zároveň sa s účinnosťou od 1. januára 2021 navrhuje zvýšenie sumy, o ktorú sa zvýši prídavok na dieťa za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy na sumu 104,76 eura mesačne," vyčíslil rezort práce.