Od zajtra môžu záujemcovia žiadať o príspevky v rámci Prvej pomoci

Bratislava 30. júna (TASR) – Od stredy 1. júla môžu záujemcovia žiadať o príspevky v rámci projektu Prvá pomoc za mesiac jún. Termín na podanie májových výkazov, resp. žiadostí s výkazmi uplynie živnostníkom, ktorí žiadajú o príspevok prostredníctvom opatrenia číslo dva, v utorok o polnoci.



Toto opatrenie sa týka živnostníkov, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky, alebo im klesli tržby. Zamestnávatelia žiadajú májové príspevky na mzdy zamestnancov až do 31. júla 2020. Upozornilo na to ministerstvo práce.



Počas troch mesiacov tohto roka vyplatili úrady práce zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činným osobám a ľuďom bez príjmu viac ako 356 miliónov eur. Zdroje išli najmä na mzdy zamestnancov a podporu činnosti živnostníkov. Rezort práce uviedol, že mnohí z nich dostali pomoc opakovane, niekoľko mesiacov po sebe. Príspevky sa budú aj napriek uvoľneniu opatrení v súvislosti s novým koronavírusom poskytovať aj za mesiace jún a júl.



Záujemcovia o pomoc za jún môžu žiadať o príspevky od 1. júla. SZČO zasielajú svoje výkazy, resp. žiadosti s výkazmi v rámci druhého opatrenia do konca júla.



Zamestnávatelia, ktorí žiadajú opakovane o pomoc prostredníctvom opatrenia jedna, alebo žiadajú o pomoc prostredníctvom nástroja kurzarbeit (3A), alebo žiadajú o paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb (3B), žiadajú o príspevky do 31. augusta tohto roka.



„Keďže situácia sa postupne zlepšuje, v júni a v júli umožníme zamestnávateľom prestupovať aj medzi opatreniami 3A (kurzarbeit) a 3B (pokles tržieb), aby si vybrali, čo je pre nich výhodnejšie. Umožníme im aj súbeh, na každú prevádzku budú môcť čerpať opatrenie, ktoré im vyhovuje, buď 3A alebo 3B," dodalo ministerstvo práce.