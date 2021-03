Odborári Východoslovenskej energetika už ukončili štrajkovú pohotovosť

Košice 11. marca (TASR) – Odborári a Východoslovenská energetika (VSE) sa dohodli na odmeňovaní zamestnancov na tento rok, sprostredkovateľa pri vyjednávaniach napokon nevyužili. Pre TASR to uviedol predseda základnej organizácie Energeticko-Chemického odborového zväzu (ZO ECHOZ) pri VSE Holding Peter Sýkora s tým, že štrajkovú pohotovosť ukončili vo februári.



„Dohodli sme sa na raste 1,5 percenta základnej mzdy pre tarifne odmeňovaných zamestnancov na rok 2021 a vyplatení jednorazovej odmeny vo výške 450 eur pre všetkých zamestnancov,“ povedal s tým, že v roku 2022 by mala základná mzda vzrásť o 2,5 percent a v prípade splnenia hospodárskeho výsledku by mala byť výška jednorazovej odmeny 200 eur. Podľa Sýkoru sa dohodli aj na raste príplatkov na dva roky vo výške 14 percent a zachovaní všetkých benefitov do konca roka 2022. Zároveň podpísali aj druhý dodatok s platnosťou na roky 2021 a 2022. „Myslíme si, že v tejto ťažkej dobe je každé navýšenie mzdy úspechom odborov v prospech zamestnancov, ktorí sú denne pripravení a pracujú na plynulej dodávke elektriny pre našich zákazníkov,“ dodal.



Ako pripomenula Katarína Šulíková z VSE Holding, spoločnosť má uzatvorenú platnú podnikovú kolektívnu zmluvu na obdobie rokov 2020 až 2022. „Každoročne sa dodatkom aktualizujú vybrané ustanovenia, predovšetkým časť osobné príjmy. Aj pre tento rok sme s našou odborovou organizáciou ZO ECHOZ dohodli tieto úpravy a uzavreli Dodatok č. 1 k platnej podnikovej kolektívnej zmluve,“ dodala s tým, že súčasťou dodatku sú i navýšenia týkajúce sa mzdových náhrad, napríklad za pracovnú pohotovosť a podobne.



Odborári vyhlásili štrajkovú pohotovosť vlani v decembri. Vyjednávania podľa Sýkoru uviazli po tom, ako zamestnávateľ začal trvať na maximálnom náraste základnej mzdy o 17 eur. Odborári pôvodne požadovali nárast približne o 40 eur a zvýšenie rôznych príplatkov viazaných na sťažené pracovné podmienky aspoň na úroveň polovice hodnoty príplatkov, aké majú zamestnanci v Západoslovenskej energetike (ZSE). Upozorňovali, že ak nepomôže ani rokovanie pred sprostredkovateľom, sú ochotní ísť do ostrého štrajku. VSE Holding označila vyhlásenie štrajkovej pohotovosti za predčasné a nezodpovedné. Pripomenula, že mzdy jej zamestnancov sa odvíjajú od úrovne miezd na pracovnom trhu a zvýšenia realizujú každoročne.