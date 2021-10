Štrajkovú pohotovosť vyhlásili odborári v spoločnosti vo Vavríne

Varín 7. októbra (TASR) – Odborári vyhlásili vo štvrtok v spoločnosti Dolvap vo Varíne štrajkovú pohotovosť. Dôvodom je spor v kolektívnom vyjednávaní a nedohoda s vedením firmy na podobe novej podnikovej kolektívnej zmluvy. TASR o tom za odborový zväz (OZ) KOVO informovala Anita Fáková.



"Členovia Základnej organizácie OZ KOVO DOLVAP aktuálne pripravujú pre zamestnancov anketu, v ktorej sa majú vyjadriť, či sú ochotní vstúpiť do ostrého štrajku. Anketa by sa mala zrealizovať v najbližších troch týždňoch," uviedla Fáková.



ZO OZ KOVO podľa nej predložila vedeniu spoločnosti návrh novej podnikovej kolektívnej zmluvy 10. mája. "Platnosť pôvodnej kolektívnej zmluvy končila 31. mája 2021. Predložený návrh predpokladal účinnosť novej kolektívnej zmluvy od 1. júna 2021 do 31. mája 2022, zatiaľ sa však na jej podobe nepodarilo dohodnúť," doplnila.



Návrh odborov počítal so zvýšením tarifných miezd zamestnancov o 120 eur mesačne. "V spoločnosti pracuje 295 zamestnancov v nepretržitej prevádzke. Ich priemerná mzda je 1120 eur brutto (zarátaní sú aj THP zamestnanci). Väčšina zamestnancov (takmer 70 percent) je zaradená v robotníckej kategórii. Čo znamená, že ich hrubý mesačný príjem nedosahuje ani 800 eur vrátane príplatkov v neštandardných pracovných podmienkach (rizikové príplatky za prašnosť a hlučnosť na pracovisku, práca v noci, vo sviatky a cez víkend)," vysvetlila Fáková.



Protinávrh zamestnávateľa neponúkal žiadne mzdové zvýšenie. "Neskôr pripustil mzdový nárast o približne dve percentá, v závere rokovaní o asi päť percent," dodala Fáková.



Zástupcovia zamestnancov i zamestnávateľa sa v rámci kolektívneho vyjednávania stretli podľa Fákovej bez úspechu celkom šesťkrát. Po vzájomnej dohode obidvoch sociálnych partnerov bola na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odoslaná žiadosť o pridelenie sprostredkovateľa. Konanie pred sprostredkovateľom vyhlásili 30. augusta za neúspešné. Zástupcovia odborovej organizácie iniciovali ešte dve neúspešné spoločné stretnutia so zamestnávateľom.