Odložené poistné je potrebné Sociálnej poisťovni uhradiť do 30. júna

Bratislava 23. júna (TASR) - Na zaplatenie odloženého poistného za február 2021 zostáva už len týždeň. Upozornil na to Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne (SP).



Spresnil, že samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia, ktorí si počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac február 2021, by nemali zabudnúť na jeho blížiacu sa splatnosť. Na zaplatenie tejto platby im zostáva posledný týždeň - uhradiť poistné Sociálnej poisťovni je potrebné do 30. júna 2023.



Zdôraznil, že pri úhrade poistného za kalendárny mesiac február 2021 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 022021, úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne a použiť správny variabilný symbol.



Kontúr dodal, že v prípade nehradenia platby za odložené poistné je Sociálna poisťovňa zo zákona povinná predpísať zamestnávateľom penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať.