Opätovne sa má zaviesť SOS dotácia i pandemický rodičovský príspevok

Bratislava 27. októbra (TASR) - Ľudia zasiahnutí koronakrízou majú mať opäť nárok na niektoré pandemické dávky. Vláda má v stredu (28. 10.) prerokovať dva návrhy nariadenia. Jedným sa má obnoviť SOS dotácia, druhým sa má opätovne zaviesť aj poskytovanie pandemického rodičovského príspevku.



Opätovné poskytovanie SOS dotácie ministerstvo navrhuje z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na Slovensku. Výška tejto dotácie má byť 300 eur a ministerstvo odhaduje, že sa bude môcť mesačne poskytnúť priemerne 10.000 žiadateľom. O dotáciu by mali môcť požiadať tí, ktorí prišli o zárobkovú činnosť v dôsledku krízovej situácie a nie sú oprávnení žiadať o pomoc poskytovanú v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti počas krízovej situácie ani žiadať o pomoc zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory alebo sociálnej pomoci.



Návrhom nariadenia sa zároveň spresňujú podmienky poskytovania dotácií na stravu v čase trvania krízovej situácie. Ministerstvo tiež navrhuje zrušenie limitu maximálnej výšky dotácie na podporu humanitárnej pomoci. Zámerom je vytvoriť priestor na umožnenie poskytnutia dotácie v potrebnej výške poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí majú v čase mimoriadnej situácie zvýšené výdavky, a súčasný limit vo výške 15.000 eur nemusí stačiť na úhradu všetkých oprávnených výdavkov, na ktoré ministerstvo práce môže poskytnúť dotáciu. "Cieľom návrhu na poskytovanie dotácie na účel nákupu výživových doplnkov, najmä vitamínu D3, je preventívna ochrana prijímateľov a zamestnancov vybraných druhov sociálnych služieb pred ochorením COVID-19," priblížil rezort práce.



Vláda má prerokovať aj druhé nariadenie vlády, ktorým sa má znovu zaviesť poskytovanie rodičovského príspevku pre tie osoby, ktorým v čase krízovej situácie zanikne nárok na rodičovský príspevok z dôvodu, že ich dieťa dovŕšilo tri roky veku alebo šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Dávka sa má týkať aj detí, ktoré sú zverené do náhradnej starostlivosti, alebo ak uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti oprávnenej osoby. "Týmto osobám sa navrhuje poskytovať rodičovský príspevok v rovnakej sume, v akej im bol poskytovaný, a to najdlhšie do konca krízovej situácie," uviedlo ministerstvo práce s tým, že odhaduje mesačný nárast týchto poberateľov o 4340.



Návrh nariadenia myslí aj na ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP). Po novom, aj keď nepredložia doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu, bude im možné poskytnúť peňažný príspevok na prepravu, a to v paušálnej výške 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. "Ide o ŤZP, ktoré sa nebudú osobne prepravovať na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ale budú využívať doručovaciu službu s cieľom zabezpečenia si potravín a ďalších životných potrieb," vysvetlilo ministerstvo. Mesačne by mohol byť príspevok vyplatený 3250 poberateľom.



Ďalej ministerstvo navrhuje, aby sa v maximálnej možnej miere obmedzil osobný kontakt s cieľom predchádzania šírenia nákazy a v tejto súvislosti sa opätovne navrhuje neuskutočňovať úkony, pri ktorých dochádza k fyzickému kontaktu medzi orgánmi štátnej správy a klientom. "Vo vzťahu k doručovaniu sa navrhuje do vlastných rúk doručovať len rozhodnutia," priblížil rezort práce.