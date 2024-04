Opozícia naďalej varuje pred možným znárodnením úspor v 2. pilieri

Bratislava 26. apríla (TASR) - Opakované vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o možnom využití úspor z druhého dôchodkového piliera na investície do infraštruktúry na Slovensku sú prípravou na ich znárodnenie. Sú o tom presvedčené viaceré opozičné strany, ktoré aj v piatok pokračovali v kritike tohto nápadu.



Podpredsedníčka výboru Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci Simona Petrík (Progresívne Slovensko) zdôraznila, že druhý pilier sa občanom a občiankam vo veľkej miere oplatí. Ústava navyše jasne hovorí, že výnos na sporiacich účtoch sa nemôže znižovať, lebo sa siaha na sociálny štandard ľudí v starobe. "To znamená, že zásahy, ktoré ešte viac znížia objem peňazí v druhom pilieri, hraničia s protiústavnosťou," zhodnotila.



Častými a veľmi škodlivými zásahmi do druhého piliera vlády pod vedením Fica znížili jeho výnosnosť, čím sporiteľov obrali o stovky eur mesačne, upozornil poslanec PS Štefan Kišš. "Teraz chce stavať diaľnice z našich úspor, čím významne znižuje výnosy z nich a tým aj naše budúce dôchodky. Navyše ich plánuje dať Číňanom, čo je pre mňa nielen krádež dôchodkov takmer dvoch miliónov ľudí, ale aj vlastizrada," doplnil.



Pred spoluprácou s čínskymi firmami pri investíciách na Slovensku varoval aj poslanec a podpredseda KDH Jozef Hajko. "Robert Fico spomenul aj investície financované Čínou. Je to veľmi vážny krok, aby sa Slovensko vydalo touto cestou," zdôraznil. Dôvodov je podľa neho viacero, či už ide o otázky štátnej bezpečnosti, negatívne skúsenosti zo zahraničia alebo hrozbu, že Slováci takto môžu prísť o svoj majetok.



Aby nešlo o znárodnenie, úspory z druhého piliera by museli byť podľa KDH investované dobrovoľne a vláda by tak musela ponúknuť dostatočne atraktívne podmienky. "Ak tu je dobrý úmysel, že tieto peniaze môžu pomôcť rozprúdiť slovenskú ekonomiku, tak nech sa páči. Ale čakáme na konkrétne nástroje, ako to má vyzerať. Potom vám poviem presne, čo si o nich myslíme. Zatiaľ to vnímame skôr ako hrozbu," dodal Hajko.



O tom, že štát bude vedieť sporiteľom ponúknuť výhodné podmienky na investovanie ich peňazí, pochybuje predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš. "Robert Fico chce ľuďom tieto peniaze zobrať. Snaží sa to zakryť tým, že tieto peniaze si štát požičia na budovanie infraštruktúry. Robert Fico si nechce požičať žiadne peniaze, chce si ich zobrať. Sám vie, že nedokáže garantovať také výnosy, teda zhodnotenie úspor, aké majú dôchodkové fondy," vyhlásil v piatok.



Aj opozičná SaS sa obáva, že súčasná vláda chce siahnuť na dôchodkové úspory ľudí. Navrhla preto ústavný zákon, ktorý by garantoval nastavenie dôchodkového systému, vrátane druhého piliera.



Predseda vlády v poslednom čase viackrát zdôraznil, že je povinnosťou vlády naštartovať ekonomiku cez všetky zdroje, ktoré sú k dispozícii. Teda zo štátneho rozpočtu, eurofondov alebo prostredníctvom súkromného kapitálu. Ešte minulý týždeň počas summitu v Bruseli Fico upozornil, že Slováci majú obrovské úspory okrem bánk aj v druhom dôchodkovom pilieri. Dodal, že ide o "umŕtvené" peniaze, ktoré sa nepoužívajú na rozvoj Slovenska.