Pandémia ohrozuje administratívne pozície, pracovný trh sa zmení

Bratislava 18. marca (TASR) – Pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené opatrenia prevrátili na ruby pracovné pozície v mnohých firmách. Ohrození prepúšťaním sú najmä ľudia pracujúci na administratívnych pozíciách, naopak, žiadanejšími budú všetky profesie, ktoré sa dajú efektívne vykonávať z domu. Uviedla to spoločnosť Elanor Slovakia, ktorá poskytuje outsourcing mzdových a administratívnych personálnych služieb na Slovensku.



Podľa country manažéra spoločnosti Ivana Ziziča pandémia podporila digitalizáciu a zefektívňovanie vo firmách. "Po roku bez zmeny zamestnávatelia zisťujú, že sa dá fungovať v niektorých prípadoch aj vzdialene, nie sú potrebné niektoré pracovné pozície," okomentoval Zizič.



Pandémia podľa jeho predpokladov najviac zasiahne administratívne pozície, ako sú office manažéri, personál na recepcii či rôzni referenti. "Medzi najohrozenejšie budú patriť aj pozície mzdového účtovníka, finančného účtovníka, správcu vozidlového parku, marketingového pracovníka či pracovníkov služieb," vymenoval Zizič s tým, že firmy totiž časom prišli na to, že je rozumnejšie niektoré činnosti outsourcovať, teda zveriť ich špecializovaným spoločnostiam.



Naopak, medzi najžiadanejšie pozície budú čoskoro patriť tie, ktoré sa dajú efektívne vykonávať z domu – sem patrí napríklad sektor IT. "V niektorých ohľadoch si dokonca myslím, že príde k rozvoju na podnikateľskom trhu, kde firmy z IT budú pracovať skôr projektovo, respektíve jednotliví ľudia budú pracovať projektovo a nie s cieľom byť niekde zamestnaní," predpovedá Zizič.



Veľkú budúcnosť vidí Zizič aj v rozvoji psychoterapie vo firmách. Pri zmene pracovného prostredia totiž podľa neho ľudia potrebujú aj oporu od profesionálov. "Aktuálny stav vnímam ako veľmi podcenený zo strany zamestnávateľov v týchto zemepisných šírkach," uzavrel Zizič.