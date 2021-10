Nástroj proti vyhoreniu sa pre pandémiu opäť stáva aktuálnou témou

Bratislava 16. októbra (TASR) – Pandémia nového koronavírusu vplýva na duševné zdravie zamestnancov. V tomto kontexte sa stáva opäť aktuálnou témou sabatikal, teda nástroj proti vyhoreniu. Žiadajú ho zaviesť napríklad odborári pôsobiaci v IT spoločnosti Dell Slovensko, ale v určitých formách ho umožňujú aj iné IT firmy.



Odbory v spoločnosti Dell nedávno predložili vedeniu firmy návrh kolektívnej zmluvy s 30 opatreniami. Okrem vyššieho odstupného, mimoriadneho bonusu pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím či pružnejšieho pracovného času pre rodičov s deťmi žiadajú aj platené voľno po odpracovaní desiatich rokov až na šesť mesiacov s náhradou mzdy vo výške 35 % mesačného platu. Ide o tzv. sabatikal, ktorý sa v niektorých krajinách vo firmách poskytuje zamestnancom, aby sa zotavili pre vysoké pracovné nasadenie a predišli tak vyhoreniu.



Sabatikal alebo dlhšie voľno ako aktuálnu tému však vnímajú aj ďalšie IT firmy na Slovensku. Napríklad podľa spoločnosti ESET túto potrebu zotavovania sa z práce zdôraznila aj pandémia. "Pri dlhodobej práci z domácnosti je pre mnohých zamestnancov náročné oddeliť pracovný a súkromný život. Preto, ak potrebuje zamestnanec čas na regeneráciu, pristupujeme ku každému prípadu individuálne a snažíme sa nájsť najlepšie riešenie," povedala pre TASR Daniela Škripková z oddelenia ľudských zdrojov spoločnosti.



Erika Pallayová zo spoločnosti Softec Group pre TASR uviedla, že pre túto firmu zamestnanecký benefit v podobe sabatikalu nie je žiadnou novinkou. Funguje už štyri roky, doteraz ho využili 12 zamestnanci. "Dôvody, pre ktoré sa naši zamestnanci zaujímali a využili sabatikal, sú rôzne. Dlhšia kariérna prestávka nie je len záchrana pred vyhorením, ale aj na splnenie si napríklad cestovateľských snov či na venovanie sa koníčkom," vymenovala Pallayová.