Počet Američanov žiadajúcich prvýkrát o podporu nečakane klesol

Washington 31. októbra (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, zaznamenal v minulom týždni nečakaný pokles, pričom sa dostal na najnižšiu úroveň za päť mesiacov. K poklesu prispelo zmiernenie výkyvov na pracovnom trhu spôsobených hurikánmi, ktoré v októbri zasiahli USA. Napriek tomu analytici počítali so zvýšením počtu žiadostí. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila údaje amerického ministerstva práce.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol v týždni do 26. októbra 216.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu, za ktorý boli údaje revidované mierne smerom nahor, to predstavuje pokles o 12.000 žiadostí.



Analytici pritom očakávali rast počtu žiadostí na 230.000, pričom vychádzali z pôvodne udávaného počtu 227.000 žiadostí za týždeň do 19. októbra. Nečakaný pokles znamená, že počet prvých žiadostí o podporu dosiahol v USA najnižšiu úroveň od polovice mája.



Klesol aj 4-týždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Dosiahol 236.500 žiadostí, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje pokles o 2250 žiadostí.



Trhy teraz čakajú na správu o vývoji zamestnanosti v USA za mesiac október, ktorú americké ministerstvo práce zverejní v piatok 1. novembra. Ekonómovia odhadujú zotrvanie nezamestnanosti na septembrovej úrovni, to znamená na hodnote 4,1 %.