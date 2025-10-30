< sekcia Ekonomika
Počet nezamestnaných v Nemecku v októbri veľmi mierne klesol
Sezónne upravená miera nezamestnanosti sa nezmenila a zostala na úrovni 6,3 %, čo sa zhoduje s odhadmi analytikov.
Berlín 30. októbra (TASR) - Počet ľudí bez práce v Nemecku v októbri nečakane klesol, aj keď len veľmi mierne. A zároveň, miera nezamestnanosti sa nezmenila. Oznámil to vo štvrtok Spolkový úrad práce (Bundesagentur für Arbeit, BA). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Podľa údajov BA sa počet nezamestnaných v najväčšej európskej ekonomike v októbri 2025 znížil o približne 1000 na 2,973 milióna osôb, zatiaľ čo analytici predpovedali ich nárast o 8000.
Ide o najvyššiu úroveň nezamestnanosti od konca roka 2020. To odráža pretrvávajúcu slabosť trhu práce v Nemecku, ktorého ekonomika dva roky po sebe klesla, pričom nové americké clá tvrdo zasiahli export a priemysel.
Počet nezamestnaných klesá od augusta 2025, keď prvýkrát za desaťročie prekročil tri milióny osôb.
Riaditeľka úradu práce Andrea Nahlesová však varovala, že rast zamestnanosti zostáva slabý. „Celkovo bolo jesenné oživenie zatiaľ pomalé,“ uviedla vo vyhlásení.
Kancelár Friedrich Merz sľúbil, že Nemecko vytiahne z recesie prudkým zvýšením výdavkov na infraštruktúru a obranu, ale tieto opatrenia sa prejavia v praxi neskôr, ako sa očakávalo.
Nemecké ministerstvo hospodárstva medzitým tento mesiac mierne zvýšilo svoju prognózu hospodárskeho rastu v tomto roku na 0,2 % z predtým očakávanej stagnácie. A pre budúci rok predpovedalo rast o 1,3 %.
