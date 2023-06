Počet nezamestnaných v Španielsku klesol v máji na 15-ročné minimum

Madrid 2. júna (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku klesol v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu o takmer 2 % a dostal sa na 15-ročné minimum. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje španielskeho ministerstva práce, o ktorých informovali agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Počet evidovaných nezamestnaných klesol v máji medzimesačne o 49.260 (1,77 %) na 2,74 milióna, uviedlo ministerstvo. To je najnižší počet ľudí bez práce za mesiac máj od roku 2008, v ktorom ich počet dosiahol 2,35 milióna.



Najvýraznejšie klesol počet evidovaných nezamestnaných v oblasti služieb, a to o 34.665. O niekoľko tisíc sa počet nezamestnaných znížil aj v stavebníctve, priemysle a poľnohospodárstve. Z pohľadu regiónov najviac klesla nezamestnanosť v Andalúzii, v regióne Kastília-La Mancha a Galícii.