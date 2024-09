Počet nezamestnaných v Španielsku v auguste vzrástol

Madrid 3. septembra (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku v auguste 2024 nečakane vzrástol. Uviedlo to v utorok španielske ministerstvo práce a sociálnych vecí. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa údajov ministerstva sa počet registrovaných nezamestnaných v štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v auguste 2024 oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o 21.884 alebo 0,9 % na 2,57 milióna ľudí. Ekonómovia pritom odhadovali, že naopak klesne o 6300 osôb.



Napriek nárastu bol celkový počet nezamestnaných na úrovni 2,57 milióna osôb najnižší za mesiac august od roku 2008.



Spomedzi kľúčových odvetví vzrástla v auguste oproti júlu nezamestnanosť najviac v službách, a to o 20.189 osôb.



V stavebníctve sa počet nezamestnaných medzimesačne zvýšil o 4187 a v priemysle o 2995 osôb. Nezamestnanosť v poľnohospodárskom sektore medzitým klesla o 2337 ľudí.



V medziročnom porovnaní sa počet nezamestnaných v Španielsku za 12 mesiacov do konca augusta 2024 znížil o 130.579 ľudí.