Počet nezamestnaných vo Francúzsku v auguste klesol

Paríž 27. septembra (TASR) – Počet nezamestnaných vo Francúzsku, ktoré je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny, v auguste klesol na najnižšiu úroveň za 18 mesiacov.



Podľa najnovších údajov francúzske úrady evidovali v auguste tohto roka 3,309 milióna ľudí bez práce, najmenej od februára 2020.



V porovnaní s tohtoročným júlom sa počet nezamestnaných znížil o 51.100 a medziročne klesol o 313.500 osôb, pretože trh práce sa už zotavuje z dôsledkov pandémie nového koronavírusu.



Štatistiky ukázali, že vo vekovej skupine od 25 do 49 rokov sa počet nezamestnaných znížil o 32.400 na 1,943 milióna a medzi mladými do 25 rokov klesol o 11.300 na 445.000 osôb.



Aj nezamestnanosť vo veku 50 a viac rokov sa znížila, a to o 7400 osôb na 921 000.