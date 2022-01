Francúzsko hlási najnižší počet nezamestnaných za deväť rokov

Paríž 27. januára (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku, ktoré je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny, v decembri klesol a dosiahol najnižšiu úroveň za deväť rokov. To je dobrá správa pre prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý sa tento rok uchádza o opätovné zvolanie do úradu. A signalizuje, že francúzsky trh práce sa zotavuje z pandémie nového koronavírusu.



Podľa najnovších údajov sa počet evidovaných nezamestnaných vo Francúzsku v decembri oproti novembru 2021 znížil o 12.800 na 3,075 milióna ľudí. To je najnižšia úroveň od septembra 2012.



V rámci rôznych vekových kategórií v skupine od 25 do 49 rokov klesol počet nezamestnaných vlani v decembri o 10.600 osôb na 1,794 milióna, vo vekovej kategórii nad 50 rokov sa znížil o 6500 na 876.000 ľudí, ale v prípade mladých ľudí do 25 rokov stúpol počet nezamestnaných o 4300 na 405.000 osôb.



V medziročnom porovnaní klesol počet nezamestnaných vo Francúzsku v decembri 2021 o 512.300 ľudí.